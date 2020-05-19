В Киеве мать обнаружила в подъезде мертвого сына, которого убил собственный отец
В Оболонском районе Киева в подъезде дома мать обнаружила мертвого сына.
Полицейские задержали предполагаемого убийцу по горячим следам, передает патрульная полиция Киева.
Женщина возвращалась домой, когда у лифта заметила окровавленное тело, в котором узнала собственного 39-летнего сына.
По ее вызову на место немедленно прибыли патрульные батальона тактико-оперативного реагирования и следственно-оперативная группа.
У соседей погибшего правоохранителям удалось выяснить, что в тот вечер в квартире отец с сыном распивали спиртные напитки. Соседи и родственники утверждали, что мужчины часто конфликтовали.
Полицейским удалось быстро выяснить возможное местонахождение отца потерпевшего.
Патрульные батальона тактико-оперативного реагирования совместно с сотрудниками уголовного розыска задержали 59-летнего мужчину в квартире на улице Полярной.
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