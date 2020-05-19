Орджоникидзевский районный суд Харькова 5 мая вынес приговор Максиму и Ярославу Костюковым, которые осенью 2018 года жестоко убили бывшего полицейского Евгения Петрова и ели его мясо. Отцу и сыну дали по 15 лет.

Об этом сообщает сайт EADaily.

Во время следствия 41-летний отец выгораживал 20-летнего сына, уверяя правоохранителей, что тот оговорил себя и в убийстве бывшего полицейского не участвовал. Также он заявлял, что все его действия были мотивированы пророссийской позицией Петрова и его негативным отношением к антитеррористической операции в Донбассе.

Однако Костюков-младший признался, что причастен к преступлению: он обезглавил тело Петрова, отрезал мышцы с ног и спины, приготовил человечину и ел ее.

Суд расценил в качестве отягчающего обстоятельства алкогольное опьянение обоих фигурантов во время совершения преступления. При этом, по мнению судей, вину отца смягчает его участие в АТО. Как выяснилось, Костюков-старший получил в зоне АТО минно-взрывную травму, служа в 109-м отдельном горно-штурмовом батальоне.

Также при назначении наказания младшему каннибалу зачли помощь следствию.

Суд приговорил обоих преступников к 15 годам лишения свободы. В счет наказания им зачтут время, проведенное под стражей с 13 октября 2018 года. Также суд обязал Костюковых выплатить вдове и сыну убитого более полумиллиона гривен.

Пока решение не вступило в силу и может быть обжаловано.

Ранее "Страна" описывала подробности действий харьковских каннибалов.

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