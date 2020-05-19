Сотрудничество Гордона с украинскими спецслужбами началось уже после записи интервью с бывшим "министром обороны ДНР" Игорем Стрелковым (Гиркиным). При этом журналист подчеркнул, что общался с сепаратистом по собственной инициативе.

Об этом в интервью на телеканале "Украина 24" заявил сам Гордон.

"Спивпраця с украинскими спецслужбами, с действующими сотрудниками компетентных органов, началась когда я записал эти интервью по своей инициативе. Затем я передал флешки, также с компьютера были сняты необходимые для суда в Гааге материалы. Дальше шла работа компетентных органов... Это было за дней 10 до выхода интервью с Гиркиным. В то время, когда оно вышло, флешка была в Гааге", - заявил журналист.

По его словам, на данный момент продолжаются переговоры с беглым президентом Виктором Януковичем по поводу записи интервью. Кроме него, Гордон хотел расспросить о событиях в Крыму и на Донбассе еще и президента России Владимира Путина, а также экс-главу Украины Петра Порошенко. Однако первый на связь не выходит, а второй давать интервью отказывается.

Видео: YouTube/ Украина 24

Напомним, что вчера к зданию редакции интернет-издания "Гордон" в Киеве пришли на акцию протеста националисты. Их возмутило интервью Дмитрия Гордона с "экс-министром обороны ДНР" Игорем Стрелковым.

После этого Гордон заявил, что интервью у сепаратиста взял с ведома украинских спецслужб и оно будет передано для международного трибунала в Гааге.

В свою очередь СБУ и Офис Генпрокурора Украины отрицает сотрудничество с журналистом.