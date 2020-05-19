В Минздраве рассказали о симптомах гепатита, их видах, причинах и о том, какую профилактику стоит соблюдать, чтобы не заразиться этой опасной болезнью.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья в Facebook.

"В течение четырех месяцев этого года хронический гепатит С зафиксирован у 1 905 человек, острый гепатит С был зарегистрирован у 139 человек. В прошлом году в Украине было зафиксировано 473 случая острого гепатита С. Из них 12 в возрасте до 17 лет. Хронический гепатит С был зарегистрирован у почти 6 000 человек, из них 25 - среди детей до 17 лет. По данным ВОЗ, 71 млн человек в мире страдает хронической инфекции вируса гепатита С", - указано в сообщении.

Отмечается, что гепатит представляет собой заболевание печени воспалительного характера, зачастую вирусного происхождения. Гепатит С вызывает вирусный гепатит С, который может развиться в острую и хроническую форму.

Чаще всего заболевание передается через кровь:

при употреблении наркотиков инъекционно

в результате повторного применения или недостаточной стерилизации оборудования в медицинских учреждениях;

при переливании непроверенной крови и ее компонентов.

от матери ребенку и половым путем

При этом болезнь не передается через грудное молоко, продукты, воду, во время объятий, поцелуев и тесного общения.

Инкубационный период ВГС (период от инфицирования до первых клинических проявлений) составляет от двух недель до шести месяцев. В 80% случаев после инфицирования нет никаких симптомов.

Однако при этом выделяют основные симптомы:

выраженная общая слабость,

высокая температура,

усталость;

потеря аппетита

тошнота

рвота

боли в животе

потемнение мочи

светлый кал;

боли в суставах;

желтуха.

криоглобулинемия;

гломерулонефрит,

васкулит;

артриты

цирроз

рак печени

Ежегодно от осложнений ВГС умирают около 400 тысяч человек, однако современные методы лечения позволяют 90% пациентов забыть о болезни.

Острый тип инфекции обычно не имеет симптомов и в 15-45% может пройти сам. Возникающие в организме антитела не гарантируют иммунитет от гепатита в будущем.

Основными методами профилактики гепатита врачи назвали:

применение барьерных контрацептивов;

следует использовать только личные зубные щетки, бритвенные лезвия, контактные линзы и одноразовые шприцы, иглы, капельные системы, гинекологические смотровые зеркала;

использование средств индивидуальной защиты (перчатки, очки, фартуки);

использование стерильных инструментов многоразового назначения.

Вакцины против гепатита С не существует, поэтому профилактика заключается в снижении риска инфицирования в медицинских учреждениях и среди уязвимых групп населения, например людей, употребляющих наркотики инъекционно.

Стоит отметить, что вакцины от гепатита нет, потому профилактика может помочь избежать заболевания лицам, которые находятся в группе риска.

Напомним, гепатит С теперь разрешено лечить у детей, начиная с 3 лет.

Как сообщала "Страна", количество людей, которых лечат антиретровирусной терапией в Украине достигло 102 тысячи человек. Только за 2020 год зарегистрированы 5 256 новых ВИЧ-инфицированных и 1 501 случаев СПИДа.