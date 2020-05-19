В Минздраве объяснили украинцам, как защититься от гепатита С и распознать его
В Минздраве рассказали о симптомах гепатита, их видах, причинах и о том, какую профилактику стоит соблюдать, чтобы не заразиться этой опасной болезнью.
Об этом сообщил Центр общественного здоровья в Facebook.
"В течение четырех месяцев этого года хронический гепатит С зафиксирован у 1 905 человек, острый гепатит С был зарегистрирован у 139 человек. В прошлом году в Украине было зафиксировано 473 случая острого гепатита С. Из них 12 в возрасте до 17 лет. Хронический гепатит С был зарегистрирован у почти 6 000 человек, из них 25 - среди детей до 17 лет. По данным ВОЗ, 71 млн человек в мире страдает хронической инфекции вируса гепатита С", - указано в сообщении.
Отмечается, что гепатит представляет собой заболевание печени воспалительного характера, зачастую вирусного происхождения. Гепатит С вызывает вирусный гепатит С, который может развиться в острую и хроническую форму.
Чаще всего заболевание передается через кровь:
- при употреблении наркотиков инъекционно
- в результате повторного применения или недостаточной стерилизации оборудования в медицинских учреждениях;
- при переливании непроверенной крови и ее компонентов.
- от матери ребенку и половым путем
При этом болезнь не передается через грудное молоко, продукты, воду, во время объятий, поцелуев и тесного общения.
Инкубационный период ВГС (период от инфицирования до первых клинических проявлений) составляет от двух недель до шести месяцев. В 80% случаев после инфицирования нет никаких симптомов.
Однако при этом выделяют основные симптомы:
- выраженная общая слабость,
- высокая температура,
- усталость;
- потеря аппетита
- тошнота
- рвота
- боли в животе
- потемнение мочи
- светлый кал;
- боли в суставах;
- желтуха.
- криоглобулинемия;
- гломерулонефрит,
- васкулит;
- артриты
- цирроз
- рак печени
Ежегодно от осложнений ВГС умирают около 400 тысяч человек, однако современные методы лечения позволяют 90% пациентов забыть о болезни.
Острый тип инфекции обычно не имеет симптомов и в 15-45% может пройти сам. Возникающие в организме антитела не гарантируют иммунитет от гепатита в будущем.
Основными методами профилактики гепатита врачи назвали:
- применение барьерных контрацептивов;
- следует использовать только личные зубные щетки, бритвенные лезвия, контактные линзы и одноразовые шприцы, иглы, капельные системы, гинекологические смотровые зеркала;
- использование средств индивидуальной защиты (перчатки, очки, фартуки);
- использование стерильных инструментов многоразового назначения.
Вакцины против гепатита С не существует, поэтому профилактика заключается в снижении риска инфицирования в медицинских учреждениях и среди уязвимых групп населения, например людей, употребляющих наркотики инъекционно.
Стоит отметить, что вакцины от гепатита нет, потому профилактика может помочь избежать заболевания лицам, которые находятся в группе риска.
Напомним, гепатит С теперь разрешено лечить у детей, начиная с 3 лет.
Как сообщала "Страна", количество людей, которых лечат антиретровирусной терапией в Украине достигло 102 тысячи человек. Только за 2020 год зарегистрированы 5 256 новых ВИЧ-инфицированных и 1 501 случаев СПИДа.