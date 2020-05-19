Один из депутатов Верховной Рады Украины заразился коронавирусной инфекцией.

Об этом во вторник, 19 мая, в неофициальном чате фракции "Слуга народа" написал пользователь, подписанный как "Ткаченко Алексан 1+1". Видимо имеется в виду нардеп Александр Ткаченко (в прошлом гендиректор 1+1).

"Коллеги, у одного из депутатов Рады обнаружен коронавирус. Из задних рядов. Носите маски и берегите себя", - говорится в сообщении.

"Из задних рядов" означает, что не из фракции "Слуга народа", которая занимает передние ряды.

Скриншот: чат фракции Слуга Народа

Ранее мы писали, что по словам спикера парламента Дмитрия Разумкова, в парламенте зараженных коронавирусом по состоянию на 16 мая нет.

Напомним, что недавно народный депутат Сергей Вельможный (группа "Доверие"), который 13 апреля заявил об инфицировании коронавирусом, выздоровел и 24 апреля принял участие во внеочередном заседании Верховной Рады.

Ранее мы писали о том, что происходило с нардепами, которые заразились коронавирусом.