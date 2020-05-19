С января по март 2020 года российское гражданство получили почти в три раза больше иностранцев чем годом ранее. К апрелю паспорт РФ обрели уже 161 170 человек. Большинство из них - граждане Украины.

Об этом говорится в регулярном отчете МВД России.

Сообщается, что за последние два года, с 2018 по 2019, количество человек, которые получили гражданство РФ, стабильно увеличивается. Так, по состоянию на 2016 год паспорт получили 265,3 тысяч человек, в 2017 году - 257,8 тысяч, в 2018 году - 269,4 тысяч, 2019 год - 497,8 тысяч.

При этом большинство из иностранцев с российскими паспортами - украинцы. С 2016 года гражданство РФ приняли 676,8 тыс. украинцев (46,6% от общего числа получателей российских паспортов). На втором месте - уроженцы Казахстана (12,9%), на третьем - Таджикистана (10%).

Отмечается, что доля украинцев, которые хотят получить российское гражданство, за последний год увеличилась: в 2019 году она выросла до 60%, а в первом квартале 2020 года достигла 67%. Это связано с тем, что с 2019 года МВД РФ начало массово предоставлять гражданство жителям неподконтрольных Украине районов Донбасса.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение гражданства РФ. Согласно документу, российское гражданство иностранцы смогут получить не отказываясь от своего предыдущего гражданства. Кроме того, граждане Беларуси, Казахстана, Молдавии и Украины могут получить гражданство РФ без обязательного проживания в России на протяжении пяти лет.

Ранее мы писали, что за 2018 год 15 400 украинцев получили гражданство в странах Европы.