Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос об отношении к позиции главы Института национальной памяти Антона Дробовича по поводу Второй мировой войны. Эту позицию поддерживает в три раза меньше людей, чем у нее есть противников.

Социологи спросили, согласны ли респонденты с заявлением Дробовича о том, что во время Второй мировой войны украинцы были вынуждены воевать за чужие интересы. С этим мнением согласились 23% участников опроса. А 62% не поддержали его. С ответом не смогли определиться 15% респондентов.

Опрос проводился КМИС с 14 по 17 мая методом CATI (телефонных интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Социологи побеседовали с 2000 людей старше 18 лет.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, какую версию истории войны продвигает преемник Вятровича. Согласно этой версии, Вторая мировая является результатом агрессии двух тоталитарных режимов – Германии и Советского Союза. Причем второго даже больше.

Мы также писали. что в парламенте провалилось голосование за постановление по 9 Мая, в котором говорилось о начале войны из-за "сговора режимов".