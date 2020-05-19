Украинский Минздрав поделился правилами, которые следует соблюдать сотрудникам и посетителям продовольственных/непродовольственных магазинов в условиях карантинных ограничений.

Пост с инфографикой ведомство опубликовало в своем телеграм-канале во вторник, 19 мая.

Перечень карантинных мер для сотрудников магазинов включает в себя:

проведение температурного скрининга перед началом смены

регулярное мытье рук и обработка их антисептиком каждые 3 часа

наличие стенда с инфоматериалами о профилактике COVID-19

наличие места для обработки рук антисептиком на входе

проведение влажной уборки и дезинфекции каждые 2 часа, перед рабочим днем и после него

нанесение временной маркировки в зоне очередей на 1,5 м

проведение дезинфекции ручек корзин и тележек для покупок

размещение продезинфицированных корзин, тележек - под стендом "Продезинфицировано"

ограничение массовых собраний работников

централизированный сбор использованный средств индивидуальной защиты

Правил для посетителей не так много, но они все же есть:

Вход исключительно в маске

1 посетитель на 10 кв. м

дистанция между посетителями - 1,5 м

Инфографика: Минздрав Украины

Напомним, что с 12 мая в Киеве начали работать магазины одежды. Там на входе посетителям меряют температуру, а также просят их воспользоваться антисептиком.

Ранее мы писали, что с 22 мая в столице откроются большие магазины площадью до 1 000 квадратных метров.