Уборка каждые 2 часа и дезинфекция корзин. Как Минздрав видит работу магазинов во время карантина. Инфографика
Украинский Минздрав поделился правилами, которые следует соблюдать сотрудникам и посетителям продовольственных/непродовольственных магазинов в условиях карантинных ограничений.
Пост с инфографикой ведомство опубликовало в своем телеграм-канале во вторник, 19 мая.
Перечень карантинных мер для сотрудников магазинов включает в себя:
- проведение температурного скрининга перед началом смены
- регулярное мытье рук и обработка их антисептиком каждые 3 часа
- наличие стенда с инфоматериалами о профилактике COVID-19
- наличие места для обработки рук антисептиком на входе
- проведение влажной уборки и дезинфекции каждые 2 часа, перед рабочим днем и после него
- нанесение временной маркировки в зоне очередей на 1,5 м
- проведение дезинфекции ручек корзин и тележек для покупок
- размещение продезинфицированных корзин, тележек - под стендом "Продезинфицировано"
- ограничение массовых собраний работников
- централизированный сбор использованный средств индивидуальной защиты
Правил для посетителей не так много, но они все же есть:
- Вход исключительно в маске
- 1 посетитель на 10 кв. м
- дистанция между посетителями - 1,5 м
Инфографика: Минздрав Украины
Напомним, что с 12 мая в Киеве начали работать магазины одежды. Там на входе посетителям меряют температуру, а также просят их воспользоваться антисептиком.
Ранее мы писали, что с 22 мая в столице откроются большие магазины площадью до 1 000 квадратных метров.