Уборка каждые 2 часа и дезинфекция корзин. Как Минздрав видит работу магазинов во время карантина. Фото: Facebook

Украинский Минздрав поделился правилами, которые следует соблюдать сотрудникам и посетителям продовольственных/непродовольственных магазинов в условиях карантинных ограничений.

Пост с инфографикой ведомство опубликовало в своем телеграм-канале во вторник, 19 мая.

Перечень карантинных мер для сотрудников магазинов включает в себя:

  • проведение температурного скрининга перед началом смены
  • регулярное мытье рук и обработка их антисептиком каждые 3 часа
  • наличие стенда с инфоматериалами о профилактике COVID-19
  • наличие места для обработки рук антисептиком на входе
  • проведение влажной уборки и дезинфекции каждые 2 часа, перед рабочим днем и после него
  • нанесение временной маркировки в зоне очередей на 1,5 м
  • проведение дезинфекции ручек корзин и тележек для покупок
  • размещение продезинфицированных корзин, тележек - под стендом "Продезинфицировано"
  • ограничение массовых собраний работников
  • централизированный сбор использованный средств индивидуальной защиты

Правил для посетителей не так много, но они все же есть:

  • Вход исключительно в маске
  • 1 посетитель на 10 кв. м
  • дистанция между посетителями - 1,5 м

Инфографика: Минздрав Украины

Инфографика: Минздрав Украины

Напомним, что с 12 мая в Киеве начали работать магазины одежды. Там на входе посетителям меряют температуру, а также просят их воспользоваться антисептиком. 

Ранее мы писали, что с 22 мая в столице откроются большие магазины площадью до 1 000 квадратных метров.

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