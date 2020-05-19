Киевский международный институт социологии (КМИС) поинтересовался у граждан Украины, как они относятся к празднику 9 Мая. Для подавляющего большинства людей этот день - большой личный праздник.

Социологи спросили, какую дату следует отмечать в Украине. 17% респондентов ответили, что по случаю окончания Второй мировой войны в Украине следует отмечать День памяти и примирения 8 мая. 44% украинцев думают, что отмечать нужно День Победы 9 мая. А 34% придерживаются мнения, что отмечать необходимо оба праздника.

На вопрос о том, чем для них является праздник 9 Мая, 72% признались, что этот праздник имеет для них большое личное значение. Для 18% это просто официальный праздник, который не имеет большого значения. А для 8% это вообще не праздник.

Что касается празднования на государственном уровне, то 81% граждан полагают, что 9 Мая должно быть государственным выходным днем, 15% - что не должно.

Опрос проводился с 14 по 17 мая методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В исследовании приняли участие две тысячи человек старше 18 лет.

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