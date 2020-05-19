В США, где успешно прошли испытания вакцины против SARS-CoV-2, исследователи работают над созданием маски для лица, которая способна оповещать о наличии коронавируса у того, кто ее носит. При контакте с вирусом поверхность маски может окрашиваться в яркие флуоресцентные цвета.

Об этом рассказали ученые из Гарварда и Массачусетского технологического института, передает издание Business Insider.

Сообщается, что эта же группа исследователей еще в 2014 году разрабатывала химические сенсоры для выявления вируса Эболы, а в 2016 году - для определения заражения вирусом Зика. На протяжении последних недель ученые испытывают технологию определения коронавируса в человеческой слюне.

Ожидается, что сенсоры, встроенные в маски, будут давать флуоресцентный сигнал при кашле, дыхании или чихании, чтобы оповестить о наличии у человека коронавируса.

По данным экспертов, маски со встроенными сенсорами могут стать более дешевым способом определить наличие коронавируса. В 2016 году ученые оценивали стоимость сенсора в $20.

Тем временем украинские нардепы носят дизайнерские маски, и респираторы стоимостью до 3 тысяч гривен.

Напомним, что министерство здравоохранения Украины готовится начать массовое ИФА-тестирование населения на антитела к коронавирусной болезни Covid-19 уже на этой неделе.