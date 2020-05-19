Рейтинг партии "Слуга народа" упал до 31%
Киевский международный институт социологии (КМИС) поинтересовался у украинцев, за какую партию они отдали голос, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в мае. В тройку лидеров предпочтений вошли "Слуга народа", "Оппоплатформа" и "Европейская солидарность".
Если рассчитать проценты среди определившихся с выбором (собственно, именно такой показатель и определил бы результаты выборов), то получается следующая картина:
31,2% проголосовали бы за "Слугу народа" (напомним, на выборах в июле 2019 года они взяли более 43%);
17,4% - за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь";
14,8% - за партию "Европейская солидарность";
8,9% - за "Батькивщину".
Остальные партии не преодолевают 5% барьер.
Опрос проводился с 14 по 17 мая методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В нем участвовали две тысячи респондентов старше 18 лет.
Ранее "Страна" приводила опрос, показывающий падение уровня поддержки Владимира Зеленского.
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