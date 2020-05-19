С сегодняшнего дня на въездах в Кременец установлены полицейские блокпосты. Такие меры были приняты властями Тернопольской области в связи с ростом количества инфицированных коронавирусом в регионе.

Об этом во вторник, 19 мая, информирует пресс-служба полиции области.

По словам правоохранителей, контролировать ситуацию на въездах в город будут два поста с 07:00 до 22:00 каждый день.

Начальник полиции Тернопольской области Михаил Белецкий отметил, что на территорию Кременца будут пропускать автомобили, водители которых там прописаны, проживают или работают. Также проблем при въезде не должно возникнуть и у водителей спецтранспорта, который обеспечивает важные сферы жизнедеятельности города. Движение других транспортных средств будет осуществляться в обход Кременца.

Кроме этого внутри самого Кременца будут работать автопатрули, которые будут проверять соблюдение карантина жителями города и субъектами хозяйствования. Полицейские просят жителей Кременца соблюдать правила карантина и без надобности не посещать общественные места.

Напомним, что в Тернопольской области по последним данным подтвержден 1 081 случай заражения коронавирусом. Всего в Украине таких случаев 18 876.

Ранее мы писали, что карантин в Украине планируют продлить до 22 июня, но он станет адаптивным. Если в стране будет наблюдаться динамика по сокращению количества зараженных коронавирусом, то не исключена его досрочная отмена.