Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос, участники которого оценивали работу Кабинета министров во главе с Денисом Шмыгалем. Опрос показал рост рейтинга неодобрения работы правительства в два раза всего за два месяца.

Число тех, кто удовлетворен действиями правительства, практически не изменилось с начала весны. В мае таких оказалось 24%, тогда как в апреле было 26%, а в марте - 25%.

Зато количество недовольных значительно прибавилось. Сейчас работу Шмыгаля и его коллег не одобряют 61% респондентов. Для сравнения. в апреле таких было 37%, в марте - 32%.

Такой рост произошел за счет уменьшения числа неопределившихся - с 43% в марте до 15% в мае. Как видим, определились они в пользу негативной оценки.

При этом 51% опрошенных считают, что власть показала успехи в противодействии эпидемии коронавируса, 41% придерживаются противоположного мнения.

16% украинцев думают, что власть хорошо справилась с обеспечением больниц достаточным количеством тестов на коронавирус; 60% считают, что власть была в этом неуспешной. 19% респондентов сказали, что власть успешно обеспечила медиков средствами индивидуальной защиты; 61% участников исследования считают, власть не справилась с этой задачей.

23% украинцев полагают, что власть эффективно предотвращает возможные экономические проблемы в Украине, связанных с эпидемией коронавируса. А 62% опрошенных заняли противоположную позицию.

Опрос проводился с 14 по 17 мая методом CATI (телефонных интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. КМИС провел 2000 интервью, опросив украинцев старше 18 лет.

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