Руководство киевских ТРЦ ожидает возобновления работы уже с 25 мая.

Об этом в комментарии "Стране" заявил управляющий директор торгово-развлекательного центра "Дрим Таун" Роман Емец.

По его словам, его ТРЦ готово было открыть двери для посетителей уже с 12 мая, однако в Киевской городской государственной администрации (КГГА) решили, что в городе "с открытием ТРЦ будет отдельная история".

"И нам открытие пришлось отложить пока до 22 мая. А недавно мэр Киева сказал, что ТРЦ откроют только после метро... Теперь уже точно нам ничего не понятно. Мы ждем заседания Кабмина, на котором могут принять решение о запуске метро в Киеве. И очень надеемся, что мэр будет последователен в своих заявлениях и разрешит большим торговым центрам тоже открыться с 25 мая, то есть в день запуска метро", - заявил Емец.

Он также раскритиковал механизм смягчения карантина в Киеве, согласно которому, по мнению властей, открытые магазины вне зависимости от их площади представляют меньше опасности в условиях эпидемии коронавируса, чем ТРЦ. В свою очередь Емец уверен, что карантинные ограничения в торговых центрах соблюдать намного легче, чем на территории небольших торговых площадей.

"У ТРЦ есть протоколы, которые рассылаются арендаторам для выполнения: про масочный режим, периодичность дезинфекции, температурный скрининг сотрудников каждое утро и тд. То есть ТЦ будет проверять своих сотрудников, а каждый магазин дополнительно - своих. Охрана на входе будет контролировать масочный режим посетителей ТРЦ, сотрудники магазинов дополнительно начнут проверять тех, кто заходит в их магазины. Охрана может спокойно влиять на столпотворение и пресекать случаи, когда не выдерживается социальная дистанция. И так же это будут отслеживать в магазинах торгового центра. Так что ТРЦ для открытия в карантин гораздо безопаснее, чем отдельно стоящие магазины", - отметил упраляющий.

Емец добавил, что предположение о том, что после смягчения карантинных ограничений для ТРЦ туда сразу же ринутся толпы посетителей, не соответствует действительности.

"На самом деле, контролировать поток посетителей очень легко, и толкучки не будет. Одни только коридорные площади "Дрим Тауна", то есть без учета площади самих магазинов, это около 30 тысяч кв.м. Для того, чтобы нарушить режим "1 человек на 10 кв.м.", нам нужно, чтобы в ТРЦ одновременно находилось 3000 человек. Это заметно много. Дополнительно, чтобы не допускать толкучки, будем чертить линии на полу, охрана у нас не просто стоит на входе, а закрывает целые секции. В общем, нам эти ограничения легко будет соблюдать и контролировать", - подчеркнул Емец.

По его словам, руководство "Дрим Тауна" саботировать карантинные ограничения киевских властей не намерено.

"Мы считаем, что раз государство принимает решение, все должны работать в едином правовом поле. Двойную трактовку закона мы за собой не допускаем. Хотя мы тоже могли взять одну защитную маску, поставить посреди торгового центра и сказать, что мы продаем маски, поэтому будем работать. Но мы так не поступили", - заявил он.

Рассказал Емец и о финансовой стороне работы ТРЦ в условиях карантина.

"Наши акционеры еще в начале карантина объявили, что отменяют арендную плату и маркетинговые платежи для арендаторов. Операционные платежи, которые связаны с обслуживанием здания, мы по-прежнему собираем с арендаторов. Когда нас откроют, мы понимаем, что период выхода из кризиса будет тяжелым, поэтому готовы к переговорам с каждым конкретным арендатором. Будем обсуждать коммерческие условия арендной платы исходя из того, с какими показателями, с какой динамикой они начнут работать", - отметил управляющий.

Напомним, что по словам киевского мэра Виталия Кличко, крупные торговые центры в столице нужно открывать только после того, как будет восстановлена работа метро. Также этому должно способствовать улучшение эпидемиологической ситуации.

Ранее мы спрашивали украинских бизнесменов о том, как они относятся к ограничительным мерам, введенным в стране из-за эпидемии коронавируса.