Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос, в котором попросил респондентов оценить успешность работы президента Владимира Зеленского за год и текущей весной.

Согласно результатам, большинство украинцев не считают его действия эффективными и успешными.

Провалы по миру и по Донбассу

Участники опроса оценивали работу главы государства за год в нескольких сферах.

Снижение коррупции: 26% опрошенных считают работу в этой сфере успешной, 66% - неуспешной.

Привлечение к ответственности за коррупцию представителей предыдущей власти: 16% украинцев считают, что президент Зеленский в этом успешен, 73% придерживаются противоположного мнения.

Прекращение войны, урегулирование конфликта на Донбассе: 21% респондентов указали, что Зеленский в этом показал успех, 69% полагают, что он неуспешный.

Противодействие экономическому кризису: 21% граждан считают, что президент оказался успешным, 64% - неуспешным.

Оценивая успешность Зеленского в целом за год, 46% указали, что он успешно справлялся со своими обязанностями, 45% - что неуспешно.

Уровень доверия падает

Также существенно снижается и уровень текущей поддержки действий президента Владимира Зеленского.

Если в марте его работу одобряли 52%, то в мае лишь 47%.

А количество тех, кто не поддерживает его действия выросло на 10% - с 27% в марте до 37% в мае.

Опрос проводился с 14 по 17 мая методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В исследовании участвовали 2 тысячи человек старше 18 лет.

Ранее "Страна" приводила результаты другого опроса, согласно которым в рейтинге доверия украинцев лидирует Владимир Зеленский с 57%.

Также мы писали, что больше половины украинцев думают, что дела в Украине идут в неправильном направлении.