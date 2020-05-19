Работники киевского метро готовят подземку к открытию, которое по плану Кабмина состоится уже 25 мая. Так, на платформах, возле касс и турникетов будут нанесены пометки для соблюдения пассажирами дистанции в 1,5 метра.

Об этом во вторник, 19 мая, рассказал мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

"Все понимают, что нам крайне необходимо восстанавливать и работу метрополитена. Потому что без этого мы не избежим транспортной проблемы в городе. Киев готовится к открытию метро. На станциях там сейчас наносят специальную разметку - у касс, турникетов, на платформах, чтобы напоминать пассажирам о необходимости соблюдать дистанцию ​​и элементарные правила безопасности", - отметил городской голова.

Слова Кличко о метро - с 05:20

Напомним, что в метро Киева после возобновления работы не будут продавать жетоны. Расплатиться приобретенными заранее можно будет в течение месяца после начала работы подземки.

Ранее мы писали, что в столице после возобновления работы общественного транспорта, воспользоваться его услугами сможет только 50% от того количества пассажиров, на которое он рассчитан.