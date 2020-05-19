Минздрав развенчал миф о том, что домашние мухи и комары могут переносить коронавирус. Об этом сообщается телеграм-канале "Коронавирус-Инфо".

"Домашние мухи и комары не переносят коронавирус. По крайней мере за всю эпидемию COVID-19 нет ни одного подтвержденного случая заболевания из-за этих насекомых", - говорится в сообщении.

Развенчание мифа подтвердили инфографикой на эту тему.

Напомним, ранее в МОЗ развенчали миф о пользе промывания носа солевым раствором при коронавируе.

Также мы писали о том, что американские ученые рассказали о способе определения смертности от коронавируса. Данный метод предполагает определение зависимости тяжелого течения болезни и повышенного риска летального исхода болезни от количества тромбоцитов в крови пациентов с Covid-19.