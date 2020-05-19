В КГГА озвучили два условия, при которых возможно открытие торгово-развлекательных центров в Киеве: соблюдение существующих ограничений и открытие метро. Об этом заявил и.о. первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский, передает "Интерфакс-Украина".

"Столичная власть пристально следит за информационным пространством, и мы "за" открытие ТРЦ, но вместе с тем необходимо нивелировать все сложности и риски увеличения заболеваемости. Торгово-развлекательные центры без метрополитена вряд ли смогут заработать, хотя бы потому, что работникам необходимо добираться на работу. Это именно та часть работников, которая обеспечивает функционирование бизнеса, который работает в ТРЦ. Поэтому, чтобы не усложнять трафик в Киеве, есть смысл повременить с открытием ТРЦ до возобновления работы метрополитена", - сообщил Мондриевский во время онлайн-встречи с представителями Американской торговой палаты в Украине и советником Киевского городского головы Владимиром Бондаренко.

Сейчас столичная власть ожидает решение Кабинета министров, когда будет разрешено открыть Киевский метрополитен.

По словам Мондриевского, ослабление ограничительных мер не стоит расценивать как полную отмену карантина. И после открытия ТРЦ городские власти совместно с санэпидемиологами планируют контролировать соблюдения правил. В случае их нарушения во время карантина соответствующие подразделения будут иметь право штрафовать или даже закрывать такие центры.

"У нас не будет привязки к конкретной дате, когда именно откроются все ТРЦ. Это связано с тем, что каждый центр имеет разную степень готовности к этому. Поэтому, как только ТРЦ будет готов к открытию при условии соблюдения всех правил, он и начнет работу. Хочу обратить внимание на то, что благодаря нашему сотрудничеству бизнес ответственно готовится к открытию, но надо сразу понимать, что обязательным остается входной санитарный контроль. Все остальное, что зависит от города, в частности транспортное обеспечение, над этим мы работаем", - добавил советник Киевского городского головы Бондаренко.

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