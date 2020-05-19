Несмотря на то, что цены на автомобили существенно снижаются, продажи в Украине и странах Европы существенно упали, в целом на 77%. Причиной этому эксперты называют пандемию коронавируса.

Об этом во вторник, 19 мая, пишет издание "AUTO-Consulting".

В то же время, по данным аналитиков, в апреле этого года спад продаж автомобилей в Украине был одним из самых минимальных среди европейских стран - 47,7%. Так показатель в 3604 проданных автомобилей позволил Украине потеснить Словакию, Португалию и Грецию в рейтинге стран с наибольшим количеством реализованного транспорта.

При этом авторынок в Украине практически сравнялся с испанским. Подобная картина наблюдалась и во время экономического кризиса 2008 года.

Сообщается, что в апреле Украину опередила Беларусь, с показателем в 3 737 проданных авто. Аналитики утверждают, что украинский и беларуский рынки стали равнозначными по объемам.

Всего за апрель в странах Европы было продано 338 тысяч автомобилей, в то время как еще в прошлом году этот показатель составлял 1,5 миллиона против. Европейские автодилеры не смогли реализовать запланированные к продаже за первые четыре месяца года 2,2 миллиона авто. Это означает тяжелейшую экономическую ситуацию, как у автопроизводителей, так и у дилерских центров.

Инфографика: AUTO-Consulting

Напомним, что впервые за 73 года не состоится Женевский автосалон. Его проведение отменили после того, как правительство Швейцарии запретило все крупные мероприятия из-за распространения коронавируса.

Ранее мы писали, что в марте в Евросоюзе (без учета Мальты) продажи автомобилей рухнули на 55,1% в годовом выражении.