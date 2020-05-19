Руководитель Департамента образования и науки Киева Елена Фиданян объяснила, как будут выходить из карантина детские сады и школы столицы. Власти планируют делать это поэтапно и внедрять нововведения вроде ежедневного скрининга и отмены кабинетного распределения.

Об этапах снятия карантина чиновница рассказала сайту Zn.ua.

По словам Фиданян, сейчас Министерство здравоохранения собирает предложения с рекомендациями для организации работы детских садов после ослабления карантина. В столице уже разработан "Регламент восстановления образовательного процесса в учебных заведениях города Киева и режима их работы после снятия карантина". Он был подготовлен по поручению мэра Виталия Кличко и принят на заседании штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Этот документ учитывает специфику и реалии Украины, а также опыт выхода из карантина других стран. Регламент разработан переговоров с медиками, представителями Главного управления Госпродспотребслужбы в Киеве и управленцами системы образования.

Поскольку сады и школы откроют в условиях, когда справки о состоянии здоровья ребенка отменили (это нововведение было принято еще год назад в рамках реформы медицины), то Фиданян заявила, что решение о возвращении воспитанника/ученика в детский коллектив полностью ложится на родителей. Они должны подтвердить удовлетворительное состояние здоровья своего ребенка и отсутствие контактов с больными.

В Киеве запланированы следующие этапы.

Первый: закупка всех необходимых для подготовки к работе товаров (дезинфицирующих и моющих средств, бесконтактных термометров, средств индивидуальной защиты). Поскольку закупки за государственный счет требуют времени, первый этап может затянуться на 14-40 дней.

Второй: подготовка помещений учреждений. Этап включает дезинфекцию помещений, оценку состояния здоровья работников и детей. Он может длиться от 10 до 14 дней.

Третий: непосредственно возвращение. 2019/2020 учебный год учреждения завершат дистанционно.

Традиционно июнь - это время работы школьных лагерей, учебной практики, подачи апелляции по поводу оценок, принятия решений педагогическими советами о выпуске (4-х, 9-х и 11-х классов) и переводе учащихся. Разработаны несколько сценариев для июня. В одном из них предусмотрены проведение индивидуальных и групповых консультаций для учеников начальной школы и выпускников, а также возможность подачи апелляций. Школьных лагерей этим летом не будет.

Возвращение из карантина летом больше коснется дошкольных учреждений.

Четвертый: жизнь после возвращения. Решение об открытии каждой отдельной школы или детсада примут на основании заключения, заверенного соответствующим актом готовности.

Регламент предписывает, что возвращение в детсады работников и детей возможно лишь при условии, что они здоровы. Доступ родителей и посторонних лиц в детские учреждения будет ограничен. Общение педагогов с родителями будет осуществляться в дистанционном режиме.

Движение детей по помещениям должно быть четко расписано для групп/классов, а массовые мероприятия отменены. Традицией должно стать ежедневное измерение температуры детей дома перед выходом и (повторное) в школе или детском саду.

Если эпидситуация не улучшится до 1 сентября или возникнут новые вспышки, возможно, введут обучение в несколько смен либо изменят начало занятий. Также отрабатывается возможность функционирования запасных входов и выходов, что поможет избежать скопления детей на входе.

Кроме того, школы попросят отказаться от кабинетной системы. В случае, если это невозможно (на уроках химии, физики, биологии, при разделении на подгруппы), обязательной станет санитарная обработка помещений после каждой смены классного коллектива.

Ранее "Страна" приводила слова Виталия Кличко о том, что детсады Киева откроются через две недели после решения Кабмина.

Мы также приводили еще одно объяснение Фиданян, как будут открывать детсады и школы Киева.