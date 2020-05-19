Во вторник, 19 мая, на торгах цены на нефть WTI ползут вверх, а котировки Brent слабо меняются. Стоимость июльских фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 18:05 по Киеву остается на уровне закрытия предыдущих торгов - $34,81 за баррель. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожали на $0,7 (2,2%) - до $32,52 за баррель. Срок действия июньских контрактов на WTI истекает с завершением торгов во вторник. Более активно торгуемые июльские фьючерсы на WTI дорожают на $0,35 (1,11%) - до $32 за баррель.

Накануне и утром во вторник нефтяные цены росли на новостях об успехах первого этапа испытания вакцины против коронавируса на людях.

Американская биотехнологическая компания Moderna Inc. (SPB: MRNA) в понедельник объявила, что начальный этап испытания вакцины против коронавируса нового типа на людях дал положительные результаты.

"Позитивные новости о разработке вакцины против COVID-19 улучшили настроения и на товарных рынках", - отмечает главный макроэкономист и руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Норберт Рюкер.

Помимо этого, он подчеркивает, что "внимание рынка нефти полностью приковано к материализующимся сокращениям предложения и признакам более быстрого, чем ожидалось, восстановления спроса".

"В следующие несколько недель поддержка роста цен должна продолжить усиливаться, после чего в ближайшие месяцы ожидается снижение избытка предложения на рынке. Мы придерживаемся конструктивной позиции по рынку нефти и занимаем длинные позиции в ближайших фьючерсных контрактах", - добавил Рюкер.

По данным агентства Bloomberg, ссылающегося на осведомленные источники, спрос на нефть в Китае практически вернулся к уровням, отмечавшимся до того, как власти страны ввели общенациональные карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Китай является вторым по величине в мире потребителем нефти, уступая только США, и быстрое восстановление спроса в этой стране находит отражение в ценах на нефть.

Ранее "Страна" писала о том, что мировые цены на нефть завершают в плюсе третью неделю подряд.

Также мы сообщали, что США начали поставку нефти в Беларусь, о которой Лукашенко договорился с Помпео.