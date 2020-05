Бывший заместитель генпрокурора, соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе считает, что сегодняшнее появление записей разговора экс-президента Петра Порошенко и экс-вице-президента Джо Байдена является акцией по дискредитации Байдена как участника президентских выборов в США.

Об этом Сакварелидзе во вторник, 19 мая, написал на своей странице в Facebook.

"Опять Украина залезла уже руками КГБшника Деркача (близкого друга Луценко, кстати) и продажного прокурора Кулика в международный скандал связанный с предвыборной дракой двух кандидатов в президенты США! Украина показала, что тут все можно слить и купить. Даже конфиденциальные разговоры лидеров стран. Это конечно сильно "внушает доверие", - заявил Сакварелидзе.

По его словам, данный "слив" является медиаатакой, направленной на Джо Байдена, который является конкурентом Дональда Трампа в президентской гонке и, который, как думает Сакварелидзе, может им стать.

"Скорее, согласованно с Джулиани и со. Им в принципе по..иг и на Деркача и на Кулика, главное ударить по конкуренту. И с каким осадком лидер США будет смотреть на наши проблемы после всего этого срача? Сами добиваемся того, чтоб нас считали "pain in the ass" или "black hole in Europe (можно перевести как "боль в заднице" и "черная дыра Европы" - Ред.), - резюмировал бывший замгенпрокурора.

Ранее мы писали, что записи разговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко и экс-вице-премьера США Джозефа Байдена были переданы нардепом Деркачем в Офис Генпрокурора для расследования факта возможной госизмены со стороны предыдущего главы государства.