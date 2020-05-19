Нардеп от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая удалила провокационное фото в "маске-авоське", в которой она пришла сегодня в Раду после того, как по телефону от нее потребовал это сделать человек, представившийся главой Офиса президента Андреем Ермаком. Этим человеком оказался журналист Валентин Чернявский.

Соответствующее видео разговора с ней он опубликовал на своей странице в Facebook.

Так, Чернявский позвонил Богуцкой, представившись главой ОП Ермаком. От его имени он попросил ее "не позорить партию" и удалить скандальный снимок.

"Ты зачем нашу партию позоришь, скажи мне пожалуйста? Ну что это за маски в Верховной Раде. Мало скандалов? Меня Вова (Президент Украины Владимир Зеленский — Ред.) попросил набрать тебя и сказать это. Пожалуйста, убери эту фотографию", - сказал журналист по телефону в разговоре с Богуцкой.

Отметим, что после беседы снимок действительно исчез из аккаунта нардепа. "Страна" сделала его скриншот до удаления:

Теперь ее пост выглядит вот так:

"Андрей Ермак творит чудеса. Депутат Лиза Богуцкая так испугалась звонка от него, что маску-авоську убрала", - говорится в подписи к видео.

Как писала "Страна", сегодня Богуцкая взорвала соцсети сделанным в сессионном зале Рады селфи, на котором она запечатлена в креативной "коронной маске", сделанной из сетки.

Позже Богуцкая прокомментировала свой поступок, заявили о своей дырявой маске: "Это не авоська. И не сексуальный атрибут".