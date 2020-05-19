В среду, 20 мая, на большей части Украины ожидается сухая и солнечная погода.

Осадки прогнозируют лишь на крайнем севере страны, востоке и в южных областях. Но там, где пройдут дожди температура вохдуха будет выше, чем на остальной территории. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ближайшей ночью температура воздуха опустится до +8-14 градусов. В Дневные часы прогреется до + 18 градусов на западе и в центре. В Киевской области и на севере до +17. На востоке до + 20, а в южных регионах и в Закарпатье прогреется до +23.

Также синоптики предупреждают, что 20 мая в большинстве восточных регионов, а также в Одесской, Николаевской и Запорожской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Фото: meteo.gov.ua

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