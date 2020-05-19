В понедельник, 18 мая, сильный ветер поломал и повалил в Киеве 55 деревьев. Больше всего стихия разгулялась в Деснянском районе, где упало 10 растений.

Об этом сообщает в Facebook КП "Киевзеленстрой".

Как рассказали в коммунальном предприятии, первые звонки о поврежденных деревьях начали поступать вчера в аварийно-диспетчерскую службу "Киевзеленстроя" в 16:00. Всего было 17 вызовов, из них о поваленных деревьях - 12.

Работники районных отделений предприятия насчитали еще 25 поваленных деревьев и 18 поврежденных на своих балансовых территориях. Больше всего пострадал Деснянский район, а вот Голосеевский непогода обошла.

Уборка территорий продолжается до сих пор. Поскольку синоптики утверждают, что май будет с грозами и шквалистым ветром, в пресс-службе предприятия призвали горожан быть осторожными.

Ранее "Страна" писала, что 13 мая в Киеве ураган повалил два десятка деревьев.

Также мы сообщали, что неделю назад в Харькове упавшее дерево придавило двоих прохожих.