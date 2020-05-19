Федеральное большое жюри США расследует отмывание денег "ПриватБанка" через покупку отелей и офисных центров в Штатах. В совершении этого преступления подозревается экс-владелец банка, олигарх Игорь Коломойский, которого бывший вице-президент США Джо Байден назвал "занозой в заднице".

Об этом во вторник, 19 мая, информирует американское издание BuzzFeed.

Так, журналистам удалось установить, что Коломойский купил большой отель на 484 номера в Кливленде с видом на озеру и 21-этажное роскошное офисное здание. При этом средства на приобритение этих средств поступали в США через оффшоры.

Сам олигарх отрицает свою вину и заявляет о том, что ему неизвестно о расследовании большого жюри против него. По словам Коломойского, украинские власти незаконно отобрали у него "ПриватБанк", а "финансовую дыру" которую увидел в бюджете банка НБУ, финрегулятор создал искусственно.

В свою очередь экс-совладелец банка Геннадий Боголюбов утверждает, что вся недвижимость, приобретенная в США, была куплена совершенно легально, а правоохранители никогда не связывались с ним по поводу возможных проблем с законом.

В связи с продолжающимся расследованием большого жюри в США федеральные агенты неоднократно приезжали в Украину, в том числе в феврале. Там они встречались с экс-генпрокурором Рябошапкой и следователями из Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), чтобы обсудить дело против олигарха и его партнера.

В комментарии BuzzFeed директор НАБУ Артем Сытник сказал, что он сотрудничает с ФБР в рамках "текущего расследования", но отказался сообщить подробности из-за соглашения о конфиденциальности, заключенного с американскими детективами.

При этом издание отмечает, что в течение более года федеральные агенты отслеживали миллионы долларов, которые были отправлены в США от компаний, принадлежащих Коломойскому и Боголюбову, для покупки объектов недвижимости, в том числе четырех небоскребов в центре Кливленда, в период с 2008 года и течение следующих пяти лет. Одним из объектов, привлекших внимание ФБР, является сталелитейный завод Warren в Огайо, который принадлежит компаниям, контролируемым Коломойским и двумя партнерами.

Напомним, что недавно НБУ подал новый иск в кипрские суды, требуя возмещения убытков в размере $5,5 млрд в отношении схем, несущих все признаки мошенничества и отмывания денег, которые, как утверждает банк, были совершены его бывшими акционерами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

Ранее мы писали, что депутаты на заседании Верховной Рады провалили принятие постановлений об отмене "антиколомойского" закона. Теперь его сможет подписать председатель парламента Дмитрий Разумков и направить на подпись президенту.