Сегодня в Украине взорвалась политическая бомба - нардеп Андрей Деркач опубликовал аудиокомпромат на Петра Порошенко и Джо Байдена. Их телефонные переговоры, когда оба еще были при власти.

Если эти записи подлинны (а никто этого пока не опроверг), то внешнее управление в Украине становится строго доказанным фактом.

На пленках Байден отдает недвусмысленные распоряжения Порошенко. А тот согласовывает с вице-президентом США все ключевые назначения в стране - генпрокурора и премьер-министра.

Мы уже публиковали полную стенограмму скандальных аудиозаписей. Отвечаем на главные вопросы, которые возникают после "Байденгейта" (или, как его более уместно называть в Украине - Порошенкогейта).

1. Почему американцы требовали уволить Шокина? Что стало понятно?

Из бесед американцев с Порошенко стало понятно, что снятие Шокина - это было личное обязательство президента Украины перед Байденом.

Причем не имеющее никаких правовых оснований. Проще говоря - незаконное. Порошенко так об этом и говорит:

"Несмотря на отсутствие каких-либо обвинений в коррупции и данных относительно его каких-либо неправомерных действий, я специально попросил его уйти в отставку... Это второй шаг по соблюдению обязательств (перед США - Ред.), которые я взял на себя".

По какой причине Байден давил на Порошенко по поводу Шокина – из-за коррупционных схем своего сына Хантера или по каким-то другим мотивам, это важно с точки зрения расследования в США, но не столь важно с точки зрения Украины. Вне зависимости от мотивов, есть четко понятный факт выполнения президентом страны указаний руководителей иностранного государства.

Собственно, Байден никогда не скрывал, что именно он настоял на снятии Шокина. Вопрос только был, как именно проходило это увольнение. "Пленки Порошенко" открывают конкретный механизм - это делалось напрямую через президента Украины, которого шантажировали как минимум выделением кредита МВФ.

Именно Порошенко заставил Шокина написать заявление об увольнении по требованию американцев.

2. В чем интрига с Яценюком и премьерами?

Из пленок следует, что по приказу Байдена Порошенко организовал провал голосования за отставку премьера Яценюка 16 февраля 2016 года.

Последний случай – вообще очень показательный с точки зрения того, как Порошенко приходилось изворачиваться под внешним управлением. Как известно, Порошенко хотел снять Яценюка. Но, Байден, как следует из записи, запретил это делать.

После чего Порошенко провел целую комбинацию. "Самопомощь" и "Батькивщина" вышли из коалиции. И в ней осталось менее 226 депутатов. О чем Порошенко тут же торжественно сообщил Байдену, что, мол, из-за недовольства премьером посыпалась коалиция и нет голосов, чтоб "проводить реформы".

Далее появилась информация, что Яресько и Гройсман хотят идти в премьеры. И Байден интересуется – что это за история? Порошенко говорит, что он бы и рад Яресько внести кандидатом в премьеры, но все упирается в позицию фракции "Самопомощь", которая за нее голосовать не хочет. А раз так, то остается только лишь Гройсман. За которого по итогу и проголосовали.

Но суть в том, что все важнейшие политические вопросы согласовывались с Вашингтоном. И максимум свободы, который был у Порошенко - это путем интриг "подсунуть" американцам более-менее лояльного к себе человека.

3. Как назначали Луценко генпрокурором?

За несколько дней до увольнения Виктора Шокина - в марте 2016 года - у Байдена и Порошенко состоялся разговор, в котором президент впервые упомянул персону Юрия Лценко в качестве кандидата на должность генпрокурора.

"Одним из возможных кандидатов на эту должность был лидер моей фракции Луценко, который является публичной персоной. Но если вы считаете, что политически мотивированная личность не совсем подходит, по вашему мнению, я отзову свое предложение. Никто не знает, что я собираюсь предложить Луценко. В этой ситуации я исключу всех политически мотивированных кандидатов с этого процесса", - сказал Порошенко Байдену.

То есть он сразу дал понять, что если Луценко в США придется не ко двору, то из списка претендентов его вычеркнут.

Уже в мае 2016 года Порошенко пообещал, что выведет новоназначенного генпрокурора Луценко на контакт с посольством США. И попросил американцев выделить новому шефу ГПУ "смотрящего" от посольства США или другой страны.

"Я срочно пригласил Луценко и сказал, что он должен связаться с вашим посольством. Я буду доволен, если у него будет конкретный человек или из Вашингтона, или из другой страны", - заявил Порошенко.

То есть не только Шокина сняли по звонку из Вашингтона - но и Луценко назначили после согласования с Байденом. А потом еще и Порошенко лично попросил дать новому генпрокурору куратора.

4. О чем говорит запись по "Приватбанку"?

Интересно, что национализацию "Приватбанка" в Украине тоже запустили американцы.

Ровно за месяц до начала этого процесса Байден звонил Порошенко. 16 ноября 2016 года у них состоялся разговор такого порядка:

"Все, что можно будет сделать, чтобы осуществить давление на Приватбанк относительно закрытия вопроса, чтобы получить следующий транш от МВФ - я бы со всем уважением рекомендовал бы как критически важное для вашей экономики и физической безопасности. Я знаю, что сложно. Коломойский - заноза в заднице и проблема для всех. Но это действительно критически важно", - заявляет Байден Порошенко.

Необходимость такой спешки, по словам Байдена, обусловлена тем, что вскоре должна состояться инаугурация президента Дональда Трампа. И до того времени Украине нужно выполнить все условия, которые требует от нее МВФ, чтобы успеть получить кредит (а национализация "Приватбанка" - одно из таких требований). Иначе при Трампе с этим могут быть проблемы.

И, как видим, процесс пошел довольно быстро - уже 18 декабря СНБО принял решение о входе государства в крупнейший банк страны.

5. Агенты влияния США - "Самопомощь" и Абромавичус

Записи показывают, что украинское политическое поле напичкано персоналиями и целыми партиями, которые так или иначе находятся "на балансе" у американцев.

Очень показательны здесь два момента.

Первый - при обсуждении роли партии "Самопомощь" во время премьериады весной 2016 года. Порошенко просит Байдена повлиять на эту партию, аргументируя это тем, что она финансируется американцами.

"Наши партнеры из США дали гранты "Самопомощи", оказались значительную финансовую поддержку... Было бы хорошо, если бы вы продолжили давление на "Самопомощь", - просит у Байдена Порошенко, и тот не опровергает данных тезисов и даже обещает помочь.

Второй эпизод - с экс-министром экономики Айварасом Абромавичусом. В феврале 2016 года импортный "реформатор" из Литвы подал заявление об отставке, обвинив соратника президента Игоря Кононенко в коррупции. Байден позвонил Порошенко - что уже показательно: вице-президент США требует объяснений по поводу рядового министра. Что вообще не в его компетенции.

Но Порошенко все равно отчитался перед "куратором" и рассказал, как заботился об Айварасе и даже незаконно выделял ему государственную охрану.

6. Кто записывал эти пленки?

Судя по звуку записей, они делались из кабинета Петра Порошенко. Голос президента звучит хорошо, а его собеседников - явно по громкой связи.

То есть записывали пленки в Украине. И писали не по "линии", а с помощью диктофона.

У нас в стране уже был подобный прецедент - когда записывали экс-президента Леонида Кучму. Это делал майор государственной охраны Николай Мельниченко.

Кто именно писал Порошенко - это пока неизвестно. Но можно предположить, кто является выгодополучателем от публикации пленок.

Во-первых, главный удар мог быть совсем не по Порошенко, а по тому же Байдену, который сегодня - конкурент Дональда Трампа в гонке за кресло президента США.

Известно, что команда Трампа в лице его помощника Руди Джулиани давно ищет компромат на Байдена в Украине. И призывает расследовать коррупцию бывшего вице-президента в нашей стране.

Публикация "пленок Порошенко" дает Украине повод начать такое следствие. Не говоря уже о том, что сами записи будут использоваться как чисто информационный компромат на Байдена уже в самих США.

Автор пленок - Андрей Деркач - поддерживает с Джулиани политические контакты и регулярно критикует структуры в Украине, опекаемые Демпартией США.

Во-вторых, в сегодняшней пресс-конференции участвовал и бывший прокурор Константин Кулик, которого СМИ связывают с олигархом Игорем Коломойским. Также подымалась тема "Приватбанка", который национализировали с подачи США.

Тема эта сейчас болезненна для Коломойского - особенно в свете принятого недавно банковского закона, который запрещает возвращать национализированные банки бывшим владельцам. Также сегодня американские СМИ вышли с серией статей об уголовном преследовании Коломойского в США.

То есть, не исключена связь между появлением пленок и усилиями олигарха, который пытается отыграть часть позиций, потерянных еще при Порошенко.

7. Будет ли дело против Порошенко?

Очевидно, что если подлинность пленок подтвердится, то Порошенко явно наговорил на несколько уголовных статей. Как минимум - на госизмену: ведь по сути президент действовал в интересах иностранного государства.

С другой стороны, вопрос этот политический. И дело будет открыто лишь в том случае, если этого захочет Зеленский - или его к этому вынудят.

Повод, конечно, очень громкий, и отмахнуться от не получится. Интересно, что разоблачение провели как раз перед пресс-конференцией Зеленского, которая состоится в среду. То есть вопрос этот президенту скорее всего зададут. И что-то придется отвечать.

Впрочем, если на Банковой не придумают ничего креативнее, то ответят скорее всего так: пусть разбираются правоохранительные органы. А эти органы на данный момент занимаются уже 17-ю делами на бывшего гаранта. И ни по одному нет подозрений. Хотя доказательств, как недавно рассказывала "Страна" - хватает.

То есть политической воли преследовать Порошенко у Зеленского нет в принципе. С весны все дела против него остановлены, а фракция Порошенко по ключевым законопроектам голосует солидарно со "Слугами народа".

Поэтому вряд ли "пленки Деркача" сподвигнут Зеленского всерьез расследовать новые доказательства преступлений бывшего президента.

Другое дело, что публикация этого компромата ставит президента в крайне неудобное положение. И если Зеленский просто проигнорирует этот скандал, то даст еще один повод оппонентам обвинить его в политической трусости и окончательном отказе от выполнения обещаний избирателям.