Фонд государственного имущества (ФГИ) выставил на аукцион железобетонный бункер в Ивано-Франковской области. Его площадь составляет 2501,3 квадратный метра, а стартовая цена - 1 миллион 788 тысяч грн.

Страница необычного лота появилась на сайте Фонда.

В краткой информации об объекте сказано, что это фортификационное сооружение бывшего военного городка №98. Оно представляет собой сборно-монолитную конструкцию котлованного типа.

Бункер был введен в эксплуатацию при СССР - в 1977 году. А в 2002 году в составе бывшего военного городка его передали из сферы управления Министерства обороны Ивано-Франковской областной государственной администрации.

В ФГИ отметили, что военное оборудование в сооружении демонтировано, сам объект находится в неудовлетворительном состоянии.

Заявки от потенциальных покупателей будут приниматься еще в течение двух дней.

Как писала "Страна", в апреле Фонд госимущества выставил на аукцион в ProZorro 6 автостанций Киева и 18 станций и вокзалов в Киевской области.

А в феврале мы сообщали, что ФГИ готовит к продаже три украинских морских торговых порта из-за их убыточности.