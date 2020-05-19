Возобновление работы учреждений культуры в Украине, которые долгое время были закрыты на карантин, может произойти уже 1 июля.

Об этом заявила исполняющая обязанности министра культуры, молодежи и спорта Светлана Фоменко, передает hromadske.

"В целом, мы рассчитывали, что с 1 июля будут сняты ограничения (на работу культурных учреждений - Ред.), Но эти наши расчеты и горизонт планирования полностью зависит от той эпидемиологической ситуации, которая есть в государстве", - сказала Фоменко.

По ее словам, точной даты возобновления культурной жизни в стране пока нет. В то же время Фоменко подчеркнула, что нормальное функционирование культурных институций возобновится только после окончательного снятия ограничений на проведение массовых мероприятий.

"Если, например, фестиваль еще можно рассматривать возможность под открытым небом проводить, то что касается герметичных помещений, таких как театры, кинотеатры, филармонии, то надо быть очень осторожным, так как в первую очередь надо думать о здоровье граждан", - отметила чиновница.

Напомним, что недавно деятели культуры призвали Кабмин разработать план выхода сферы культуры из коронавирусного карантина.

Ранее мы писали, что власти Львова разработали механизм снятия карантинных ограничений, согласно которому кинотеатры заработают в августе, а опера сможет принять посетителей уже в сентябре.