В Великобритании, которая недавно вышла на пик заболеваемости Covid-19, скончалась заразившаяся коронавирусом гражданка Украины. Женщина умерла в воскресенье, 17 мая.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на директора департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергея Погорельцева.

По словам представителя МИД, информация о смерти поступила в украинское посольство в Великобритании только сегодня, 19 мая. Женщина 1978 года рождения скончалась в городе Чертси (графство Суррей).

В посольстве заверили, что помогают родственникам умершей в оформлении необходимых документов и решении вопроса репатриации тела. Дело женщины находится на контроле Департамента консульской службы МИД и посольства Украины в Великобритании.

Это далеко не первая смерть гражданина нашей страны за рубежом от нового вируса. В середине апреля в той же Британии его жертвой стал мужчина родом из Украины.

А в начале мая стало известно о том, что Covid-19 унес жизнь украинца в Швеции.