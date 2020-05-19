Президент Украины Владимир Зеленский уволил с поста главы Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины Александра Устименко. На его место был назначен Сергей Дусик.

Глава страны подписал соответствующие указы №№ 187 и 188, которые опубликованы на его сайте, во вторник, 19 мая.

"Назначить Дусик Сергея Викторовича начальником Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа от 19 мая №188/2020, опубликованном на сайте президента во вторник.

Сергей Дусик. Фото: most-dnepr.info

Другим своим указом (№187/2020) Зеленский уволил с этой должности Александра Устименко.

Александр Устименко. Фото: Colonel Cassad - LiveJournal

Как известно, Устименко занимал эту должность с марта 2015 года. Новый глава Центра Дусик ранее был командиром днепропетровского подразделения "Альфа". В "Альфе" когда-то работал и Устименко.

Напомним, ранее Зеленский сменил начальников СБУ в Киеве, Киевской, Житомирской и Одесской областях.

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