Министр юстиции Денис Малюська прололжает инспектировать платные камеры повышенного комфорта в Украине. На этот раз оценить условия жизни заключенных чиновник поехал во Львовскую область.

Об этом во вторник, 19 мая, рассказали в пресс-службе Минюста.

Малюська во Львовском СИЗО. Фото: Facebook

"В рамках экспериментального проекта Минюста по созданию лучших условий в СИЗО... проверили Львовский следственный изолятор и посмотрели на платную камеру", - говорится в сообщении.

Малюська также не удержался от того, чтобы самому проверить, как кормят заключенных, и устроил себе обед в изоляторе.

Малюська во Львовском СИЗО. Фото: Facebook

Так, судя по фотографиям, комфортабельная камера оборудована холодильником, мультиваркой, бойлером. Над прикроватной тумбочкой сотрудники СИЗО даже повесили православную икону.

Малюська во Львовском СИЗО. Фото: Facebook

Малюська во Львовском СИЗО. Фото: Facebook

Малюська во Львовском СИЗО. Фото: Facebook

Также в Минюсте поделились расценками на камеры повышенного комфорта во Львовском СИЗО:

1000 гривен в сутки

3500 гривен за неделю

4000 гривен в месяц

По словам Малюська, следующими он проверит СИЗО в Чернигове, Харькове и Черновцах.

Напомним, что экспериментальный проект по созданию камер повышенного комфорта начался 8 мая. Тогда Минюст показал условия жизни в Киевском СИЗО. Стоит отметить, что цены там действительно столичные - день там обойдется в 2 000 грн, неделя - 8 000 грн, а месяц - 12 000 грн.

Также недавно Малюська рассказал, как провел проверку качества питания в Лукьяновском СИЗО, при этом не покидая свой офис.