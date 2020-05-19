Платные камеры Львовского СИЗО оказались втрое дешевле киевских. В них есть бойлер, мультиварка и икона. Фото
Министр юстиции Денис Малюська прололжает инспектировать платные камеры повышенного комфорта в Украине. На этот раз оценить условия жизни заключенных чиновник поехал во Львовскую область.
Об этом во вторник, 19 мая, рассказали в пресс-службе Минюста.
Малюська во Львовском СИЗО. Фото: Facebook
"В рамках экспериментального проекта Минюста по созданию лучших условий в СИЗО... проверили Львовский следственный изолятор и посмотрели на платную камеру", - говорится в сообщении.
Малюська также не удержался от того, чтобы самому проверить, как кормят заключенных, и устроил себе обед в изоляторе.
Малюська во Львовском СИЗО. Фото: Facebook
Так, судя по фотографиям, комфортабельная камера оборудована холодильником, мультиваркой, бойлером. Над прикроватной тумбочкой сотрудники СИЗО даже повесили православную икону.
Малюська во Львовском СИЗО. Фото: Facebook
Малюська во Львовском СИЗО. Фото: Facebook
Малюська во Львовском СИЗО. Фото: Facebook
Также в Минюсте поделились расценками на камеры повышенного комфорта во Львовском СИЗО:
- 1000 гривен в сутки
- 3500 гривен за неделю
- 4000 гривен в месяц
По словам Малюська, следующими он проверит СИЗО в Чернигове, Харькове и Черновцах.
Напомним, что экспериментальный проект по созданию камер повышенного комфорта начался 8 мая. Тогда Минюст показал условия жизни в Киевском СИЗО. Стоит отметить, что цены там действительно столичные - день там обойдется в 2 000 грн, неделя - 8 000 грн, а месяц - 12 000 грн.
Также недавно Малюська рассказал, как провел проверку качества питания в Лукьяновском СИЗО, при этом не покидая свой офис.