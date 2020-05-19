В Ивано-Франковске зафиксировали серию повторных заражений коронавирусом
Несколько пациентов в Ивано-Франковске, которые ранее выздоровели от коронавируса, снова заболели Covid-19.
Об этом сообщил мэр горда Руслан Марцинкив во вторник, 19 мая, на своей странице в Facebook.
"Есть такая плохая информация, что несколько человек повторно заболели коронавирусом. Они уже выздоровели, а вот теперь повторно имеют подтвержденные ПЦР-реакции", - сказал Марцинкив.
Других подробностей по данным случаям он не сообщил.
Также Марцинкив отметил, что всего в городе зафиксировано 356 случаев коронавирусной инфекции, из них 28 летальных, результаты по еще двум умершим ожидаются. Также 133 жителя Ивано-Франковска уже выздоровели. В больницах города сейчас находятся 172 пациента с коронавирусом.
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Напомним, в апреле в Украине зафиксирован первый случай повторного заражения коронавирусом.
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