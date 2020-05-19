Несколько пациентов в Ивано-Франковске, которые ранее выздоровели от коронавируса, снова заболели Covid-19.

Об этом сообщил мэр горда Руслан Марцинкив во вторник, 19 мая, на своей странице в Facebook.

"Есть такая плохая информация, что несколько человек повторно заболели коронавирусом. Они уже выздоровели, а вот теперь повторно имеют подтвержденные ПЦР-реакции", - сказал Марцинкив.

Других подробностей по данным случаям он не сообщил.

Также Марцинкив отметил, что всего в городе зафиксировано 356 случаев коронавирусной инфекции, из них 28 летальных, результаты по еще двум умершим ожидаются. Также 133 жителя Ивано-Франковска уже выздоровели. В больницах города сейчас находятся 172 пациента с коронавирусом.

Смотреть с 1 мин. 24 сек.

Напомним, в апреле в Украине зафиксирован первый случай повторного заражения коронавирусом.

Также мы писали, что вирусолог исключил повторную пандемию коронавируса в мире.