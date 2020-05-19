Сосредоточиться на международном сотрудничестве в борьбе против коронавируса и отложить анализ действий ВОЗ во время пандемии COVID-19 рекомендует Виржини Баттю - официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Таким образом она прокомментировала угрозу президента США Дональда Трампа прекратить финансирование Всемирной организации здравоохранения, передает "Интерфакс".

По словам Баттю, Европейский Союз поддерживает ВОЗ в ее усилиях по борьбе против пандемии COVID-19.

"Это момент, как никогда, проявить солидарность, а не время подрывать международное сотрудничество, тем более, что сегодня мы ожидаем одобрения, я надеюсь, резолюции, представленной Европейским союзом и его государствами-членами ассамблее ВОЗ. Надеюсь, это произойдет через несколько часов", - заявила Баттю и добавила, что резолюция предусматривает, что в приемлемый момент нужно будет сделать выводы, как ВОЗ и международное сообщество действовали против COVID-19.

Ранее "Страна" писала о том, что Соединенные Штаты обвинили ВОЗ в высокой смертности людей от коронавируса.

Также мы сообщали, что Япония и Евросоюз хотят провести расследование и выяснить, как ВОЗ "проморгала" пандемию коронавируса.