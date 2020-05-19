Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Алексей Скибенко подал апелляцию на решение Высшего антикоррупционного суда, который оставил скандального застройщика Максима Микитася под домашним арестом.

Об этом представитель стороны обвинения рассказал "Стране" во вторник, 19 мая.

"Мое ходатайство о держании Микитася под стражей не удовлетворили, поэтому сегодня подал аппеляцию. Заседание состоится на этой неделе", - заявил прокурор.

Стоит отметить, на прошлом заседании суд отклонил требование прокуратуры обязать Микитася внести залог в 100 миллионов. Таким образом обвиняемый был полностью освобожден от залога.

Напомним, Микитася подозревают в организации схемы по завладению крупными суммами на махинациях с квартирами для Нацгвардии. Вместо квартир и паркомест на Печерске в Киеве, Нацгвардия и "Укрбуд" передали для военнослужащих квартиры на окраине столицы.

В то же время, по словам Микитася, суд против него является делом рук гендиректора "Укрбуда" Олега Майбороды.