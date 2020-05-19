Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что во фракции уже готовят депутатские обращения по фактам, которые содержатся в обнародованных разговорах Порошенко и Байдена.

Об этом он рассказал журналистам во вторник, 19 мая.

"Уже готовят депутатские обращения. Я поздравляю Петра Алексеевича (Порошенко - Ред.) он становится все более популярным внутри украинского общества, и я надеюсь, что эта популярность перерастет в ответственность. Или в ответственность его, как политика, или он понесет уголовную ответственность за все, что происходило во время его правления, как президента.

Материалам, которые подал Андрей Деркач нужно дать правовую оценку, провести экспертизу достоверности и после этого установить юридический факт, и привлечь виновных лиц к ответственности. Я уверен, что это не один эпизод и таких "пленок Порошенко" будет очень много", - рассказал Качура.

Напомним, сегодня внефракционный депутат Андрей Деркач опубликовал аудиозаписи разговоров бывшего президента Петра Порошенко с вице-президентом США Джо Байденом и главой госдепа Джоном Керри. В частности, в 2015 году они обсуждали отставку генпрокурора Виктора Шокина.

Кроме того, на одной из пленок Порошенко хвастался Байдену, что поднял тарифы даже выше, чем просил МВФ.

В связи с этим в "Слуге народа" уже предложили создать ВСК по расследованию опубликованных пленок. Кроме того, стало известно, что Деркач передал пленки Порошенко в Офис Генпрокурора для расследования его госизмены.