В США успешно испытали вакцину от коронавируса, которую разработала биотехнологическая компания Moderna. В первом этапе проверок препарата участвовали 45 добровольцев.

Об этом говорится в пресс-релизе предприятия, опубликованном во вторник, 19 мая.

По словам представителей Moderna, испытания вакцины начались еще 16 марта. В рамках эксперимента были отобраны 45 человек, которые получали разные дозы препарата. Так, у тех, кому ввели малое количество вещества, выработались такие же антитела, как у тех, кто уже перенес заражение вирусом. При этом организм тех испытуемых, которые получили большую дозу сыворотки, произвел больше антител, чем после лечения от коронавируса.

"На начальной стадии вакцина зарекомендовала себя безопасной и переносимой без осложнений", - уверяют в компании.

Как сообщили в Moderna, финальная стадия испытаний начнется в июле. Если они будут успешными, препарат можно будет запускать в серийное производство.

Напомним, что по словам ведущего инфекциониста США Энтони Фаучи, ожидать вакцину от коронавируса стоит в начале 2021 года.

Ранее мы писали, что американская биофармацевтическая компания Sorrento Therapeutics нашла антитело, которое блокирует инфекционные свойства коронавируса SARS-CoV-2 на 100%.