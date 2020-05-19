Максимум две недели понадобится Киеву для подготовки к возобновлению работы детских садов после соответствующего решения Кабинета министров Украины. Об этом сообщил столичный мэр Виталий Кличко в эфире "Украина24".

"Мы понимаем, что по окончании карантина абсолютное большинство людей будут возвращаться к работе, вопросы родителей с детьми будут решаться… Это решение должен принять Кабинет министров", - сказал Кличко.

По словам градоначальника, необходимо определить и выполнить ключевые требования открытия дошкольных детских учреждений.

"Нам понадобится максимум две недели для проверки детских садов, чтобы они отвечали ключевым требованиям… и их открытия", - пояснил мэр и добавил, что все действия в этом вопросе будут проводиться в соответствии с протоколами правительства.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине решили открыть детские сады с 1 июня.

Также мы сообщали, что Минздрав предложил лишить детсады Украины игрушек и полотенец.