Госпродпотребслужба провела проверку более 9,6 тысяч объектов торговли, питания, парикмахерских и салонов красоты на соблюдение мер против коронавируса после смягчения карантина в Украине. В результате нарушения были выявлены на 1289 объектах.

Об этом во вторник, 19 мая, сообщила пресс-служба Кабинета министров.

Было установлено 591 нарушения на объектах торговли продовольственными товарами, 270 - на объектах торговли непродовольственными товарами, 45 - на объектах общественного питания, 149 парикмахерских и салонах красоты и 234 нарушения на других объектах.

В связи с этим были составлены 98 административных протоколов, в 10 случаях сообщено в полицию.

Напомним, с 11 мая в Украине смягчили карантинные меры, разрешив работу ряда видов предпринимательской деятельности при условии соблюдения противоэпидемических мер.

Отметим, в Минздраве ожидают, что карантин будет действовать до 22 июня, а каждые 10 дней будут сниматься какие-либо ограничения. Новые послабления ожидаются на следующей неделе.