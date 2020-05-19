Офис генпрокурора Украины не имеет отношения к интервью журналиста Дмиртия Гордона с бывшим "министром обороны ДНР" Игорем Гиркиным (Стрелковым). Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, отвечая на вопрос согласовывал ли Гордон свою инициативу по интервью с Гиркиным. Об этом сообщают "Украинские новости".

"Офис генпрокурора не имеет к этому никакого отношения", - сказала Веннедиктова.

Напомним, свое сотрудничество сотрудничество с Гордоном относительно интервью с Гиркиным и Поклонской сегодня опровергли в СБУ.

Напомним, неделю назад Гордон опубликовал интервью с Натальей Поклонской, а 18 мая - с Игорем Гиркиным. После этого ультраправые митинговали у редакции издания "Гордон". А сам Дмитрий Гордон заявил, что оба интервью он готовил "в содружестве с украинскими спецслужбами".

Также "Страна" сообщала, что в СБУ заявили о намерении проверить Гордона на предмет нарушения закона за интервью в Поклонской и Гиркиным.