В Харькове уже второй раз за полгода облили краской памятник советскому маршалу Георгию Жукову. Пострадала в основном верхняя часть постамента.

Об этом сообщает городской сайт 057.ua.

Отмечается, что 19 мая около 04:00 неизвестные облили красной краской памятник Жукову. Большинство вылитой краски пришлось на верхнюю часть памятника, однако ее следы остались и на брусчатке, которая прилегает к постаменту.

В сообщении сказано, что последствия устраняли две единицы специальной техники и десять работников коммунальных служб.

Ранее мы писали, что в Харькове вандалы облили краской постамент Героям Небесной Сотни.

Также сообщали, что под Тернополем вандалы оторвали голову у памятника солдату Великой отечественной. Им инкриминируют надругательство над могилой или трупом.