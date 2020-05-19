Записи разговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко и экс-вице-премьера США Джозефа Байдена были переданы в Офис Генпрокурора для расследования факта возможной госизмены со стороны предыдущего главы государства.

Об этом во вторник, 19 мая, заявил нардеп Андрей Деркач во время пресс-конференции.

"Мы передали все имеющиеся сегодня в нашем распоряжении многочасовые записи вместе с заявлением о госизмене, а также фактах международной коррупции в Офис генерального прокурора… для регистрации уголовного производства", - заявил депутат.

По его словам, записи разговоров делал сам Порошенко, а предоставили нардепу эти аудиофайлы журналисты. При этом записи были сделаны в 2015-2016 годах и в них идет речь о необходимости увольнения Виктора Шокина с поста генпрокурора.

"Байден летит в Киев, чтобы надавить на Петра Алексеевича относительно Шокина. В кармане у Байдена… весомый аргумент… 1 млрд кредитных гарантий… такая цена спасения Байдена от тюрьмы", - сказал депутат. Он считает, что этот миллиард был потрачен на получение военных госзаказов предприятиями, которые связаны с Порошенко.

Деркач добавил, что второй темой записей является развал парламентской коалиции и выборов в феврале 2016 года. "Порошенко признает, что коалиции нет… вместо того, чтобы выполнить требования Конституции и объявить перевыборы, Петр Алексеевич придерживался обещаний, данных лично Байдену, и блокировал отставку Кабмина", - уверен нардеп.

"Эти разговоры четко показывают… Украиной управлял Байден", - отметил депутат и добавил, что на пленках также зафиксировано влияние Байдена через наблюдательные советы госпредприятий.

Кроме того, по словам Деркача, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков блокирует создание следственной комиссии по делу о возможной госизмене Порошенко. "Такая комиссия могла бы эффективно расследовать факты международной коррупции", - сказал депутат.

Напомним что, осенью 2019 года "Страна" публиковала показания Шокина против Байдена.

Ранее мы писали, что в феврале ГБР открыло дело о вмешательстве Байдена в работу экс-генпрокурора Шокина.