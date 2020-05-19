В День Киева 31 мая откроется сезон работы столичных фонтанов. В Специализированном коммунальном водохозяйственном предприятии "Киевводфонд" уже начали подготовительные работы перед открытием.

Об этом во вторник, 19 мая, сообщила глава предприятия Светлана Козловская, передает пресс-служба КГГА.

"Обычно сезон работы фонтанов начинается 1 мая. В этом году восстановление работы фонтанов после зимы перенесли на конец мая в связи с карантинными ограничениями. Уже в конце недели киевляне будут наблюдать пробные запуски фонтанов. Этот процесс является обязательным перед началом нового сезона", - сказала она.

Как отмечается, такие подготовительные работы, как демонтаж зимнего укрытия, подключение к электросети, установка и подключение насосного оборудования, диагностика всех систем фонтаны прошли заранее. Работа фонтанов продлится с 31 мая по 30 сентября. По понедельникам в работе фонтанов будут делать перерыв для проведения необходимых технических работ.

Напомним, ранее мэр столицы Виталий Кличко показал 360-градусное видео, как будет выглядеть новый фонтан на Владимирской горке в Киеве.

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