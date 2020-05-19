Вчера радикала Сергея Стерненко, зарезавшего два года назад жителя Черноморска Ивана Кузнецова, следствие СБУ признала потерпевшим. А погибшему объявили подозрение за якобы нападение на Стерненко.

"Страна" взяла интервью у адвоката семьи Ивана Кузнецова - Станислава Свириденко и выяснила подробности кульбитов следствия.

- Как можно объявить подозрение уже мертвому человеку?

- Умерший человек не может быть субъектом процессуальных отношений. Согласно практике ЕСПЧ, национальных судов, и мнения ученых-правоведов и адекватных юристов, умершему человеку нельзя предъявить подозрение. Я считаю, что следователь, который составил подозрение, и процессуальный руководитель, который его согласовал, поступили незаконно.

Я уже подал ходатайство генпрокурору Венедиктовой и следователю, чтобы мне, как представителю семьи Кузнецова, дали возможность ознакомиться с материалами, на основании которых составлено подозрение, а Стерненко признан потерпевшим. Ходатайство по нормам УПК должны удовлетворить в течение трех дней с момента подачи. Согласно ст. 52 УПК Украины, участие адвоката относительно реабилитации умершего с момента возникновения такого права является обязательным. Ходатайства на данный момент неудовлетворены.

- Стерненко и его адвокаты заявляют, что Иван Кузнецов и Александр Исайкул заранее готовили нападение. И якобы имели с собой некие предметы, "для осуществления нападения". А было ли само нападение? Найдены ли эти самые "предметы для нападения"?

- Никаких предметов "для нападения" следственно-оперативная группа, работавшая на месте преступления, тогда не нашла. Кроме ножа самого Стерненко. А сам Стерненко в интернет-стриме, который вел с места происшествия, заявил, что нож его. Затем он отказался от своих показаний, затем снова признал, что нож его. На данный момент я пока не ознакомился с материалами производства, где фигурирует как "потерпевший" Стерненко. Поэтому не могу судить о наличии или об отсутствии доказательств, что нападение действительно было.

Если следствие СБУ считает, что доказательства нападения есть, они должны были привести их в материалах. Именно поэтому я и подал ходатайство, что бы мне дали возможность ознакомления с ними. Зато есть факты, что Ивана Кузнецова и Александра Исайкула сначала ранили, затем они начали убегать. И когда Стерненко догонял Кузнецова, он и нанес ему удары ножом. Вследствие чего Кузнецов умер.

- Было решение Печерского районного суда о передаче подследственности дела Стерненко. От СБУ в полицию. Почему оно не было выполнено?

- Да, такое решение было. Я также подал запрос Генпрокурору, почему это решение не выполнено до сих пор. Мне ответили, что они до сих пор не получили полный текст решения суда.

- Есть ли вероятность того, что какие-то вещественные доказательства по делу Стерненко могут "пропасть". А доказательства "нападения" - могут быть сфабрикованы следствием?

- Вероятность не исключаю, но она маловероятна. К сожалению, могу констатировать факт волокиты и непрофессионализма следствия и прокуроров. По моему мнению, следователи СБУ и представители офиса Генпрокурора продолжают политику двойных стандартов. Составляют уведомление про подозрение – покойному, потерпевшему в уголовном производстве – с нарушением уголовно-процессуального законодательства. При попытке ознакомиться с материалами уголовного производства с целью защиты прав и законных интересов жены покойного Ивана Кузнецова – дистанцируются, не дают материалы для ознакомления. И в то же время самого Стерненко признают "потерпевшим".

Напомним, что националист Сергей Стерненко, который зарезал в 2018 году человека в Одессе, был признан потерпевшим в уголовном деле.

Ранее мы разбирались в том, почему одесскому радикалу не было предъявлено подозрение.