Ровно за месяц до начала национализации "Приватбанка" вице-президент США Джо Байден звонил Петру Порошенко с предложением ускорить процесс его национализации до прихода к власти в США Трампа.

Это следует из опубликованных сегодня записей разговоров вице-президента США и президента Украины.

Аудио, датируемое 16 ноября 2016 года, сегодня на пресс-конференции в Киеве обнародовал народный депутат Андрей Деркач.

"Все, что можно будет сделать, чтобы осуществить давление на Приватбанк относительно закрытия вопроса, чтобы получить следующий транш от МВФ - я бы со всем уважением рекомендовал бы как критически важное для вашей экономики и физической безопасности. Я знаю, что сложно. Коломойский - заноза в заднице и проблема для всех. Но это действительно критически важно", - заявляет Байден Порошенко.

Необходимость такой спешки, по словам Байдена, обусловлена тем, что вскоре должна состояться инаугурация президента Трампа. И до того времени Украине нужно выполнить все условия, которые требует от нее МВФ, чтобы успеть получить кредит (а национализация "Приватбанка" - одно из таких требований). Иначе при Трампе с этим могут быть проблемы.

Далее Байден говорит, что Порошенко должен позвонить главе НБУ Валерии Гонтаревой и "поддержать" ее в решении, которое она собирается принять.

"Это очень важно - то что я от вас это услышал", - отвечает Порошенко. И далее говорит, что готов определить дату - видимо, старта национализации. Но просит запускать процесс по "Привату" после 22 ноября, чтобы Рада успела принять бюджет на 2017 год. Поскольку, говорит Порошенко, Коломойский контролирует часть парламента.

"Премьер-министр просил меня проголосовать сначала бюджет, а потом начать процесс (по Приватбанку - Ред.). Это - конфиденциальная информация, но..." - говорит Порошенко.

"Я сохраню ее в тайне", - обещает Байден.

Отметим, что национализация "Привата" началась 18 декабря того же года - то есть через месяц после звонка из США.

Разговор о Приватбанке - с 43 минуты

Ранее "Страна" публиковала записи разговоров, как Керри и Байден приказали Порошенко уволить Шокина.

Также мы рассказывали о том, как Байден вписывался за министра экономики Абромавичуса.