Грузия готова открыть границы для осуществления регулярных международных рейсов с 1 июля 2020 года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. Об этом ему стало известно в процессе ведеоразговора с министром экономики и устойчивого развития Грузии Натией Турнава.

"Мы готовы быстро и синхронно действовать, чтобы в координации с министерствами иностранных дел обеих стран возобновить регулярные пассажирские авиаперевозки. Украинские авиакомпании уже обратились к грузинской стороне с заявлением о готовности возобновить полеты", - заявил Криклий.

Ранее "Страна" писала о том, какие авиакомпании заявили о готовности восстановить сообщение с Украиной.

Также мы сообщали, что Украина может открыть международное авиасообщение ужев июне.