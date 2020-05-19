Пассажирские авиарейсы в Грузию могут возобновиться уже в июле. Фото: avianews.com

Грузия готова открыть границы для осуществления регулярных международных рейсов с 1 июля 2020 года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. Об этом ему стало известно в процессе ведеоразговора с министром экономики и устойчивого развития Грузии Натией Турнава.

"Мы готовы быстро и синхронно действовать, чтобы в координации с министерствами иностранных дел обеих стран возобновить регулярные пассажирские авиаперевозки. Украинские авиакомпании уже обратились к грузинской стороне с заявлением о готовности возобновить полеты", - заявил Криклий.

скриншот сообщения

Ранее "Страна" писала о том, какие авиакомпании заявили о готовности восстановить сообщение с Украиной.

Также мы сообщали, что Украина может открыть международное авиасообщение ужев июне.

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