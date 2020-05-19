Вице-президент США Джо Байден звонил Петру Порошенко, чтобы выяснить, почему увольняется министр экономики Айварас Абромавичус, который сегодня возглавляет "Укроборонпром".

Аудиозаписи опубликовал 19 мая нардеп Андрей Деркач.

Министр подал в отставку 3 февраля 2016 года. В разговоре от 11 февраля того же года Байден интересуется, что там с Абромавичусом, чье имя американский чиновник, кстати, даже не может выговорить.

Порошенко говорит, что заявление министра спровоцировало "серьезный кризис". После чего он провел с Абромавичусом встречу, где сделал интересное признание - что Абромавичусу была незаконно предоставлена государственная охрана.

"Я пригласил тебя в страну и поддерживал все это время. Это я предоставл тебе, в нарушение норм действующего законодательства, охрану из спецслужб, чтобы ты ничего не боялся", - передает суть своего разговора с министром президент.

Что ответил на это Байден - неизвестно. Однако сам факт такого отчета показывает, кто прикрывает иностранца, который занимал министерский пост в Украине и сейчас рулит крупнейшей оборонной компанией страны.

Ранее мы рассказывали, как Байден требовал у Порошенко уволить генпрокурора Виктора Шокина в обмен на кредит от МВФ.

Также вице-президент США согласовывал назначение шефом ГПУ Юрия Луценко.