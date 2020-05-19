Ирина Верещук, депутат фракции "Слуга народа" прокомментировала скандал с пленками Байдена и Порошенко и заявила, что будет подымать этот вопрос на заседании фракции.

Об этом она сообщила в комментарии "Стране" во вторник, 19 мая.

"Состоится заседание фракции в 16:00, и я лично буду поднимать этот вопрос. Это абсолютно неправильно, если мы не отреагируем. Мы видим кричащие факты, если это факты. Мы видим пленки, которые могут свидетельствовать о том, что Порошенко находился под внешним влиянием, когда согласовывал действия, которые имели катастрофические действия, что имели последствия для целого общества. Например, поднятие цены на тарифы. Я почитала эти пленки. Нужно инициировать создание временную следственную комиссию для контроля, и, мы, конечно, рассчитываем на немедленную реакцию правоохранительных органов, потому что это мегаскандал", - сообщила Верещук.

Напомним, сегодня внефракционный депутат Андрей Деркач опубликовал аудиозаписи разговоров бывшего президента Петра Порошенко с вице-президентом США Джо Байденом и главой госдепа Джоном Керри. В частности, в 2015 году они обсуждали отставку генпрокурора Виктора Шокина.

Кроме того, на одной из пленок Порошенко хвастался Байдену, что поднял тарифы даже выше, чем просил МВФ. Также стало известно, что Порошенко просил у Байдена выделить "смотрящего" за генпрокуратурой.