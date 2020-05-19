В Молдове, где с 16 мая ввели обязательное ношение медицинских масок, уже с 1 июня планирует начать выход страны из карантина.

Об этом 19 мая со ссылкой на президента Молдовы Игоря Додона сообщает "Интерфакс".

При этом, по словам Додона, с первого дня лета планируется снять большинство действующих в стране ограничений. Какие именно меры продолжат действовать - не уточняется. По информации президента республики, половина пациентов с Covid-19 в стране уже вылечились.

Он поблагодарил все страны, которые оказывали помощь Молдове в борьбе с эпидемией, при этом отдельно похвалил Россию.

"Эта пандемия дала нам возможность еще раз понять, кто наши друзья. И русская поговорка "старый друг лучше новых двух" еще раз себя оправдала", - сказал Додон.

Отметим, что в стране с 17 марта действовал режим чрезвычайной ситуации. Всего за период эпидемии коронавирусом в Молдавии заразилось 6138 человек. 217 пациентов скончались.