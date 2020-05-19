В России, где коронавирусом недавно переболел премьер-министр, смертность от Covid-19 среди медиков в 16 раз выше, чем в странах с похожей эпидемиологической обстановкой.

Об этом говорится в материале "Медиазоны", опубликованном во вторник, 19 мая.

Так, по данным журналистов, в России погибли уже 186 медиков, у которых был диагностирован коронавирус.

"Если верить официальной статистике, то получается, что каждый 15-й умерший от COVID-19 в стране - это медик. Это в 16 раз больше, чем в шести странах, где эпидемия достигла сопоставимых масштабов", - сообщает издание. При этом, около половины всех летальных случаев среди врачей приходится на младший и средний медперсонал.

Чаще всего на территории Российской Федерации от коронавируса умирают медсестры - 38 случаев. Также скончались 18 хирургов, 15 терапевтов, 14 санитаров, 13 фельдшеров скорой помощи, 12 водителей "скорой", 11 анестезиологов-реаниматологов.

Стоит отметить, что две трети всех смертей среди медиков в России приходится на 4 региона: Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Дагестан. Доля врачей, умерших от Covid-19 в России составляет 7%, в то время как в Иране этот показатель составляет 1,59%, в Италии - 0,65%, в Великобритании - 0,53%, в США - 0,48%, в Испании - 0,27% и в Германии - 0,23%.

По итогам исследования издание предположило, что эти данные можно объяснить занижением официальной статистики смертности в России или повышенным профессиональным риском среди врачей.

Напомним, что 17 мая, по данным сайта статистики Worldometer, Россия вышла на второе место в мире по количеству зараженных коронавирусом.

В то же время, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России остановили рост заболеваемости Covid-19.